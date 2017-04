"Amacım Trabzonspor'da tarih yazmak"

Trabzonspor'un devre arasında Beşiktaş'tan kadrosuna dahil ettiği Olcay Şahan, bordo-mavili takımda tarih yazmak istediğini belirtti.

Olcay Şahan, Trabzonspor dergisinin nisan sayısındaki röportajında, gelecek planlamasıyla ilgili, "Mutlu olduğum yerdeyim. Bu sebeple futbolu Trabzonspor'da bırakmak istiyorum. Amacım burada tarih yazmak. Daha sonra teknik adamlık yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Trabzonspor camiasının büyük başarıları hak ettiğini vurgulayan Olcay, "Takım olarak çok doğru bir yoldayız. İnanıyorum, gelecek sezon hedefimize ulaşma anlamında çok büyük bir adım atmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Takımın tecrübeli oyuncularından biri olarak genç futbolculara elinden geldiğince yardım ettiğini belirten Olcay, görüşlerini şöyle aktardı:



"Beşiktaş'ta geçmiş dönemde çok yetenekli genç oyuncular olmasına rağmen özellikle derbi maçlarında bir başarısızlık oluyordu. Bu genelde tecrübe eksikliğine bağlanıyordu. Aynı durum burada da var. Çok yetenekli ve milli takıma uzun yıllar hizmet edecek oyunculara sahibiz. Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Yusuf Erdoğan gibi gençler var. Üst düzey oyunculara sahibiz. Yabancı oyuncularımızın da geneli genç. Bunların hepsinin tecrübeye ihtiyacı var. Ersun hoca, benden genç oyunculara hem saha içinde hem de saha dışında ağabeylik yapmamı istedi. Ben de bu konuda elimden geleni yapıyorum. Gençler tecrübemin farkında olduğu için söylediğim sözler etkili oluyor. Sezonun ilk yarısındaki Castillo ile şimdiki Castillo arasında çok fark var. Şimdi bunu diğer gençlere yansıtmamız lazım. Bu takım 4-5 tecrübeli oyuncuyla birlikte çok başarılı sonuçlara imza atacaktır. Ben de bu takımın bir parçası olduğum için kendimle gurur duyuyorum."



"ERSUN HOCA TRANSFERDE NOKTA ATIŞLARI YAPTI"



Olcay, sezonun ikinci yarısında takımın artan performansıyla ilgili, "Ersun hoca özellikle transferde nokta atışları yaptı, diyebilirim. Olgun ve coşkulu oynayan bir takım haline geldik ancak çok iyi futbol oynamıyoruz. An itibarıyla normal düzeydeyiz ancak çok daha iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.



Takımı için sahada elinden geldiğince mücadele ettiğini vurgulayan Olcay Şahan'ın, bordo-mavili taraftarlarla diyalogları konusundaki ifadeleri ise şöyle:



"Asla haksızlığa gelemiyorum. Kaybetmeyi sevmiyorum. Saha dışında gülmeyi seven bir insanım ancak saha içine girince çok ciddi olurum. Çünkü sahada bir ciddiyet içinde savaşmamız ve kazanmamız gerekiyor. Taraftarlarla aramda bir bağ var. Sahadayken onları duyuyorum. Taraftarların beni maç sonrasında üçlü çekmeye davet etmesinden dolayı çok mutlu oldum. Taraftar olmadan futbol olmaz. Her zaman onlarla adlandıramadığım bir ilişki kuruyorum. Belki bende kendilerini görüyorlar. Ben doğal bir insanım. İçim dışım aynı. Futbolda her zaman pozitifim. Başarımın sırrı doğallık bence."