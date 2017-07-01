Amacım Galatasaray tarihine geçebilmek

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Maicon, sarı-kırmızılı takımın tarihine geçmeyi amaçladığını söyledi.

Galatasaray'ın 4 yıllığına renklerine bağladığı Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Pereira Roque, Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın Samorin kasabasında kamp yapılan otelde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Sarı-kırmızılı takıma transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Maicon, "Böyle büyük bir camiayla tekrar Avrupa'ya döndüğüm için çok mutluyum. Bu mutluluk ilk dakikadan itibaren başladı. Taraftarların beni havalimanında karşılaması beni çok etkiledi. Takım arkadaşlarım ve hocanın beni karşılaması çok iyiydi. Galatasaray'da bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Şimdi bu güzel şeylerin cevabını sahada vermem gerekiyor. Onun da bilincindeyim. Bu forma için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." diye konuştu.



Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'dan 3-4 hafta önce transfer tekliği aldığını hatırlatarak, "Transfer teklifini aldığım zaman benim için işin çok büyük kısmı bitmişti. Galatasaray gibi büyük bir camianın ilgilenmesi beni çok mutlu etti. Ben zaten kabul etmiştim. Ondan sonra kulüpler konuşup, anlaştılar. Galatasaray'dan transfer teklifi aldığımda benim için iş bitmişti." ifadelerini kullandı.



HERKES MÜCADELECİ SAVAŞÇI RUHUNU VE İYİ OYUNU BEKLEYEBİLİR



Maicon, Galatasaray'da daha önce forma giyen Brezilyalı futbolcular Felipe Melo, Taffarel ve Jardel'i çok iyi tanıdığını belirterek, "Benim de buraya geliş amacım onlar gibi Galatasaray tarihine geçebilmek. Melo ile mevkilerimiz farklı, o orta sahada oynuyordu ben ise stoperde. Elbette agresif oynamanız gerekiyor ama çok da dikkatli olmalısınız. Agresif bir yapım var ama aynı zamanda teknik düzeyimin de iyi olduğunu söyleyebilirim. Herkes benden mücadeleci savaşçı ruhunu ve iyi oyunu bekleyebilir." şeklinde görüş belirtti.