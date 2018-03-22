Altının Kilogramı 167 Bin 900 Liraya Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 167 bin 900 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 167 bin 900 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 8 işlemde 5 milyon 412 bin 389,38 liralık ve 40 işlemde 73 milyon 120 bin 334,17 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 8 işlemde 3 milyon 393 bin 900 liralık ve 3 işlemde 434 bin 651,59 avroluk işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Sardes Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,06 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 166.300,00 1.315,00 1.063,30 En Düşük 167.100,00 1.328,30 En Yüksek 167.900,00 1.333,00 Kapanış 167.900,00 1.329,00 Ağırlıklı Ortalama 167.533,82 1.329,50 İşlem Miktarı (Kg.) 32,30625 1.710,56 İşlem Sayısı 8 40 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 5.412.389,38 73.120.334,17 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.742,86 Toplam İşlem Adedi 48 Altın Endeksi Önceki Kapanış 3.023,68 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 3.055,87 Altın Endeksi Değişim (%) 1,06

Kaynak: AA