Altının gramı 130 liranın altında

Dün 132 liranın üzerini gören altının gram fiyatı, dolar/TL'nin 3,46 seviyelerine kadar inmesiyle 130 liranın altına geriledi ve günü 129,6 liradan tamamladı.

Bugüne 129,6 liradan başlayan altının gram fiyatı saat 10.50 itibarıyla 129,4 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 214 liradan, Cumhuriyet altını 871 liradan satılıyor.



Dün 1.151,7 dolara gerileyerek 5 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeyi gören altının onsu ise günün ikinci yarısında kayıplarını telafi ederek günü 1.162,2 dolardan kapattı. Altının onsu, bugün yatay bir seyir izleyerek, şu dakikalarda 1.162 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, yurt içi piyasalarda doların dalgalı bir seyir izlemesinin altının gram fiyatında belirsizliğe neden olduğunu belirtti. Altının gram fiyatının dün dolar kurundan aldığı destekle 132 lira seviyesini test ettiğini ifade eden Memiş, "Biz altının gram fiyatındaki düşüşlerin devam edeceğini öngörüyoruz. Teknik olarak değerlendirdiğimizde altının gram fiyatı önce 128, devamında 126,50 lira seviyelerine kadar gerileyebilir." ifadelerini kullandı.



Teknik olarak dolar kurunda 3,37 lira seviyesine kadar düşüşler görebileceğini aktaran Memiş, dolar kurunda öngörülen bu düşüşlerin altının gram fiyatını olumsuz yönde etkileyebileceğini ve satış baskısını hızlandırabileceğini, olası yükselişlerin ise 133 lira seviyesiyle sınırlı kalabileceğini dile getirdi.



Memiş, bugün altının ons fiyatında 1.155-1.165 dolar aralığında, altının gram fiyatında 129,00-130,50 lira aralığında işlemler gerçekleşebileceği öngörüsünde bulundu.

Kaynak: AA