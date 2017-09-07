Altının gramı 147 liranın üzerinde tutundu

Altının gram fiyatı dün 4,5 ayın zirvesinden başlayan düşüşünün ardından 147 liranın hemen üzerinde dengelendi.

Altının ons fiyatındaki artışa paralel dün 148,6 lira ile 24 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini gören gram altın, öğleden sonra düşüşe geçerek 147 liraya geriledi. Gram altın bugüne yatay başladı ve 147,2 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 242 lira, Cumhuriyet altını 989 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı da dün 1.330-1.340 dolar bandında dalgalanmasının ardından yatay seyirle 1.335 dolardan alıcı buluyor.