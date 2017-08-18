Altının gramı 146 liranın üzerinde

Altının gram fiyatı, ons fiyatındaki yükselişle 146 liranın üzerinde seyrediyor.

Altının gramı, dün 146,27 liraya kadar yükseldikten sonra günü 145,96 liradan tamamladı. Altının ons fiyatındaki yükselişle bugün 146,85 lira ile son bir haftanın en yüksek seviyesini gören gram altın, 146,75 lira seviyelerinde bulunuyor.



Bu hafta açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları ve dün İspanya'daki terör saldırısı sonrası yükselişe geçen altının ons fiyatı, bugün 1.295,05 dolar ile yaklaşık 2,5 ayın zirvesini gördü. Altının ons fiyatı, yüzde 0,38 artışla 1.293,60 dolardan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 982 liradan satılıyor.