Altının gramı 146 lira sınırında

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 145,9 lira seviyesinden alıcı buluyor.

Dün, dolar kurundaki yükseliş eğilimine paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,18 artışla 145,6 liradan tamamladı.



Yükseliş eğilimini bugün de devam ettiren gram altın, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 145,9 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 238 lira, Cumhuriyet altını da 973 liradan satılıyor.



Hafta başından beri değer kaybeden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla 1.205 dolardan alıcı buluyor.