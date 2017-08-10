Altının gramı 145 liranın üzerinde

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 145,7 liradan işlem görüyor.

Dün 143,1-145,5 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 145,3 lira seviyesinden tamamladı.



Gram altın, bugün yüzde 0,3 artışla 145,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 239, Cumhuriyet altını da 976 liradan satılıyor.



Dün günü yüzde 1,4 artışla 1.277,7 dolardan kapatan altının ons fiyatı ise yüzde 0,2 yükselişle 1.279,3 dolardan işlem görüyor.