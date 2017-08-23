Altının gramı 144 liranın üzerinde

Altının gram fiyatı, 144 liranın üzerinde seyrediyor.

Dün 145,34 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, jeopolitik risklerin azalmasıyla 145 liranın altında dengelendi ve günü yüzde 0,58 azalışla 144,37 liradan tamamladı.



Bugüne 144,39 liradan başlayan altının gram fiyatı, yüzde 0,29 artışla 144,79 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237 lira , Cumhuriyet altını 969 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı da dün en yüksek 1.292,60 doları ve en düşük 1.281,90 doları gördü. Bugüne 1.285,25 dolardan başlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.285,81 dolar seviyelerinde seyrediyor.