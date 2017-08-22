Altının gramı 144 liranın üzerinde

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,36 azalışla 144,6 liradan işlem görüyor.

Dün dolar/TL'nin yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesi olan 3,4921'ye gerilemesinin etkisiyle altının gram fiyatı, 144,7 lirayı gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 145,2 liradan tamamladı.



Bugüne düşüşle başlayan gram altın, dünkü kapanışına göre yüzde 0,58 azalışla 144,3 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237, Cumhuriyet altını 968 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı da dün en yüksek 1.293,7, en düşük 1.2820,7 doları gördü. Bugüne 1.291,9 dolardan başlayan altının ons fiyatı, 1.284 dolar sınırında dengelendi.