Altının gramı 144 liranın üzerinde

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 144,5 liradan işlem görüyor.

Dün 142-143,6 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 143,2 lira seviyesinden tamamladı.



Gram altın, bugün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel yaklaşık yüzde 0,8 artışla 144,5 lira seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 238, Cumhuriyet altını 968 liradan satılıyor.



Dün günü yüzde 0,2 artışla 1.260,8 dolardan kapatan altının ons fiyatı ise yüzde 0,6 yükselişle 1.268,5 dolardan işlem görüyor.