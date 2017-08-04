Altının gramı 144 lirada seyrediyor

Altının gram fiyatı, yatay seyirle 144,3 liradan işlem görüyor.

Dün 144,5-143,0 lira bandında dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,35 üzerinde 144,4 liradan tamamladı.



Gram altın, dolar kurundaki yatay seyre paralel 144,3 lira seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237 lira, Cumhuriyet altını 966 liradan satılıyor.



Dün ABD'de açıklanan verilerin ardından gün içinde 1.257,6 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı, bu seviyeden gelen alımlarla toparlamış ve günü yüzde 0,2 artışla 1.268,8 dolardan tamamlamıştı.

Altının ons fiyatı sınırlı yükselişle 1.269,3 dolardan alıcı buluyor.