Altının gramı 143 lirada seyrediyor

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 143 liradan işlem görüyor.

Dün 142,5-143,1 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yatay seyirle 142,8 lira seviyesinden tamamladı. Gram altın, bugün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 0,2 artışla 143 lira seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235, Cumhuriyet altını 958 liradan satılıyor.



Dün günü yatay seyirle 1.257,9 dolardan kapatan altının ons fiyatı ise yüzde 0,2 yükselişle 1.260,5 dolardan işlem görüyor.



