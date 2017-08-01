Altının gram fiyatı 144 lira sınırında

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 144 liranın hemen altında dengelendi.

Dün 144,5 lira ile 7 haftanın en yüksek seviyesini gören altının gram fiyatı, bu seviyelerde tutunamayarak düşüşe geçti ve günü yüzde 0,22 azalışla 143,6 lira seviyesinden tamamladı.



Gram altın, altının ons fiyatı ve döviz kurlarındaki sakin seyre paralel 143,8 lira seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 236 lira, Cumhuriyet altını 963 liradan satılıyor.



Dün, uluslararası piyasada 1.271 doları test ederek 14 Haziran'dan beri en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı 1.269 dolardan işlem görüyor.



