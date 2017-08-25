Altın 144 liranın üzerinde

Altının gram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 144,3 liraya yükseldi.

Altının gram fiyatı, dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak 143,7 liraya kadar geriledi ve daha sonra günü 144 liradan tamamladı.



Bugün 144,0-144,4 dar bandı içinde dalgalı bir seyir izleyen gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 144,3 liradan işlem görüyor.



Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237 lira, Cumhuriyet altını 966 liradan satılıyor.



Dün 1.291,45 dolardan 1.284 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı ise bugün yatay bir seyir izliyor.