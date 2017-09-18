Altın haftaya yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 146,2 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü yüzde 0,11 değer kaybeden gram altın, haftalık bazda yatırımcısına yüzde 1,21 kaybettirerek haftayı 145,9 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, yeni haftaya dolar kuruna paralel yükselişle başladı ve önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 146,2 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240 lira, Cumhuriyet altını da 977 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise cuma günü yaklaşık yüzde 2 değer kaybetmesi sonrasında yeni haftaya da negatif bir başlangıç yaptı ve yüzde 0,4 düşüşle 1.316 dolar seviyesinde dengelendi.