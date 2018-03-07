O İlimize Piyango vurdu: Altın çıkarmak için geliyorlar

Kanadalı Centerra Gold firması, Kayseri`nin Develi ilçesinde altın çıkarmak için 210 milyon dolarlık yatırım yapma kararı aldı.

Toronto Borsası'nda işlem gören ve 2 milyar dolarlık yıllık ciroya sahip Centerra Gold, Türkiye'de bir süreden beri devam eden araştırma ve incelemelerin ardından yatırım yapma kararı aldı.

Toronto'da bugün sona eren ve dünya madenciliğinin en büyük organizasyonlarından biri olarak nitelendirilen PDAC 2018'de, AA muhabirine açıklamalarda bulunan Centerra Gold Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı John Pearson, Türkiye'nin madencilik açısından muhteşem bir ülke olduğunu söyledi.



Türkiye'de kaydettikleri yeni gelişmelerden heyecan duyduklarını ifade eden Pearson, ''Yeni projemizin imar ve inşaatı için sabırsızlanıyoruz.

Türkiye, yeni maden tesisi kurmak için muhteşem bir ülke. Türkiye'nin her gün ilerleyen bir maden sektörü var. Türkiye'de işlerimizi genişletip büyütmek istiyoruz'' dedi.



Türkiye'deki araştırma ve keşif çalışmaları süresince devlet yetkilileri ve yerel halkla son derece sağlıklı ilişki kurma fırsatı bulduklarını anlatan John Pearson, şunları söyledi:



Türkiye'nin madencilik ve keşiflere karşı derin bir bakış açısı olduğunu gördük. Firma olarak 2009-2010'da bir keşif alanına dahil olduk ve bu da Öksüt Projesi'ne ve maden yataklarının keşfine yol açtı.

Bu sırada ülke ve ekonomisi hakkında öğrendiklerimiz bizi Türkiye'de Öksüt Projesi için 210 milyon dolarlık bir yatırım yapma konusunda karar alma noktasına getirdi.

Türkiye yatırıma meyilli, perspektifi olan bir ülke. Halihazırda yürürlükte olan madencilik yasaları, firmalara kârlı bir iş imkanı sunuyor. Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmayı ve yeni maden yatakları bulmayı istiyoruz.''



210 MİLYON DOLARLIK KREDİ İŞLEMİ TAMAMLANDI



Centerra Gold'un, Türkiye'deki faaliyetleri için kurduğu Öksüt Madencilik A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Alper Sezener de son 4 senedir yürütülen çalışmaların, alınan yatırım kararı ile meyvesini verdiğini söyledi.

Sezener, ''210 milyon dolarlık yatırım için, uluslararası banka kredileri ve izin işlemleri tamamlandı. Nisan ayı içinde inşaata başlayıp, madene ulaşım yollarını tamamlamayı planlıyoruz. Bunun ardından 22 ay içinde ilk altını çıkarıp operasyona başlamayı öngörüyoruz'' diye konuştu.



Önceliklerinin işçi ve iş yeri güvenliği olduğunu kaydeden Sezener, ''Dünyada üstün standartlarda en iyi teknoloji neyse o kullanılacak.

Önceliğimiz insan ve çevre. İnsansız ve çevresiz bir dünyanın zaten bir anlamı olmaz. Herkesin, işini yaptıktan sonra evine sağlıklı bir şekilde dönebilmesi ilkemiz'' dedi.



MİLLİ MADEN PROJESİ'NİN BİR PARÇASI



Yatırımı Milli Maden Projesi'nin bir parçası olarak gördüklerini belirten Sezener, "Ülkemizin milli madenciliğinin, yabancı yatırımcıların desteği ile daha da ileri götürülebileceğini düşünüyoruz.

Yabancı yatırımcıların, madenciliğimize getireceği yüksek standartların, madenciliğimize yeni ufuklar açacağına da inanıyoruz'' şeklinde konuştu.



Maden İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de halen Kanada menşeli 17 firmanın, arama, üretme veya ortaklıklar şeklinde madencilik yatırımı mevcut.

1980'li yıllardan itibaren Türkiye'de maden arama ve çıkarma yatırımlarına giren Kanadalı firmalar, altın ve bakır üretiminde yoğunlaşmış durumda.

Kaynak: AA