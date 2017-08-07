Altın 143 liranın altında
Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 142,7 liradan işlem görüyor.
Geçen hafta 142,7-144,6 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, cuma gününü yüzde 1,1 azalışla 142,8 lira seviyesinden tamamladı. Gram altın, ons fiyatındaki gerileyişe paralel yüzde 0,2 düşüşle 142,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235 lira, Cumhuriyet altını 957 liradan satılıyor.
Cuma gününü, yüzde 0,8 azalışla 1.258,9 dolardan kapatan altının ons fiyatı ise 1.257,6 dolardan işlem görüyor.