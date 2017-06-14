Alo Fetva Hattına güvenin

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "Halkımızın Diyanet İşleri Başkanlığının ve İstanbul Müftülüğünün fetva hattındaki arkadaşlarımıza güvenmelerini bekliyorum." dedi.

Ramazan dolayısıyla yoğunluk yaşanan "Alo Fetva Hattı"nda hizmet veren görevliler, vatandaşların özellikle oruç, zekat, fitre, fidye gibi konulardaki sorularını cevaplıyor.



İstanbul Müftüsü Yılmaz, Müftülüğün "0212 526 09 68" telefon numarasının vatandaşların her türden dini sorularına açık olduğunu belirtti.



"Alo Fetva Hattı"nda 3 erkek ve 3 kadın vaizin görev yaptığını belirten Yılmaz, şunları söyledi:



"Fetva hattında görev yapan vaiz hocalarımız, bu konuyla alakalı, gerekli birikimi elde etmiş, ilahiyat tahsili yapmış, yüksek lisansını yapmış, bir kısmı ihtisas mezunu arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. Konunun uzmanıdırlar. Önlerinde zaten Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun fetvalarla ilgili çalışmaları, özel kitapları bulunmakta. Ayrıca da yine arkadaşlarımız Din İşleri Yüksek Kurulunun hazırladığı internet sitesindeki fetvalardan da yararlanarak sorulan sorulara cevap vermektedirler. Cevap verilen soruların bir kısmı genellikle güvenilir kaynaklardan olduğu için halkımızın Diyanet İşleri Başkanlığının ve İstanbul Müftülüğünün fetva hattındaki arkadaşlarımıza güvenmelerini bekliyorum. Çünkü hakikaten bilmedikleri sorular olduğunda arkadaşlarımız, 'Daha sonra arayın.' ya da 'Numara bırakın biz size dönelim.' diyor. Araştırıp soru soran kardeşimize cevaplarını sözlü olarak bazen de arzu ederlerse yazılı olarak veriyorlar. O bakımdan buradaki hizmet tamamen hasbi, vatandaşların din konusunda aydınlatılmasına matuftur."



HİÇBİR SORU CEVAPSIZ BIRAKILMIYOR



Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığının inanç, ibadet ve ahlak konularında toplumu aydınlatmak ve dini kurumları, camileri yönetmek üzere kurulmuş bir anayasal kurum olduğunu dile getirdi.



"Alo Fetva Hattı"na yöneltilen hiçbir sorunun cevapsız bırakılmadığını vurgulayan Yılmaz, "Din konusu önemli bir konu. Bu konuda insanlarımızın kafalarının karışık olmaması ve güvenmesi önemlidir. Güvenmelerinin temel sebeplerinden birisi; burada çalışan arkadaşlarımız bir defa resmi bir kurumun personeli olmanın bilincinde ve dini hizmet vermenin bilinci içinde, birikimlerini en iyi şekilde kullanmaktadırlar. Fetvada yeterli olmadıklarını hissettikleri anlarda da daha sonra cevap vermek suretiyle vatandaşın problemini çözmektedirler. Bu bakımdan Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve İstanbul Müftülüğümüzün fetva hattı güvenli bir fetva hattıdır. Bu manada vatandaşlarımız her zaman bize ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.