Almanya'dan Türkiye'nin AB üyelik süreci hakkında açıklama

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Türkiye ile üyelik müzakerelerine ilişkin ortak tutum belirlemesinin önemli olduğunu söyledi.

Seibert, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin AB üyeliğinin şu an için gündemde olmadığını belirterek, "Zaten fiilen müzakereler durmuş vaziyette. Yeni fasılların açılması da ufukta görünmüyor. Alman hükümeti için AB'nin ortak bir tutum belirlemesi önemli." dedi.



Bu konuda ortak tutum belirlemenin müzakerelerin sonlandırılması açısından da şart olduğuna dikkati çeken Seibert, "Bu nedenle Ekim ayındaki Avrupa Konseyi toplantısında AB hükümet ve devlet başkanlarının Türkiye ile ilişkiler konusunda görüşmelerini hedefliyoruz. Bu, üyelik müzakerelerinin askıya alınması ya da sonlandırılması konusunda görüşülmesi anlamına da geliyor." diye konuştu.



Seibert, konunun Avrupa Konseyi'nin gündemine nasıl geleceğine ilişkin soruya da "Ekim ayına daha var. Avrupa konseylerinin gündemi, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk tarafından belirleniyor, elbette üye ülkelerle görüşülerek. Bu arada federal seçimler var. Bundan dolayı gündeme ilişkin konuşmak istemiyorum." cevabını verdi.



Alman hükümeti açısından bunun Ekim ayındaki Avrupa Konseyi’nin konusu olacağını anlatan Seibert, konunun gündeme getirilmesinin nasıl organize edilebileceğine ilişkin şu an bir söyleyemeyeceğini kaydetti.



ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ SCHAEFER



Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer de Alman milletvekillerine, NATO heyeti bünyesinde Konya'daki NATO üssünü ziyaret etmelerine izin verilmesinin ikili ilişkileri düzeltip düzeltmeyeceğine ilişkin soruya karşılık, "Bunun başarılmış olmasından ve bu ziyaretin gerçekleştirilebilmesi için Türk hükümetinin izin vermiş olmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Ziyaretin siyasi önemi konusunda söz konusu gazeteci kadar iyimser olamadığını ifade eden Schaefer, "Dediğiniz gibi bu ziyaretin, son zamanlarda bizi ayıran ancak ortak paydamız olan tüm somut konulara dönmek için bir fırsat olmasını dilerdim. Bunun böyle olmasını isterdim." görüşünü paylaştı.



Başka bir gazetecinin, bazı Alman milletvekillerinin, sadece NATO heyetinde yer alarak bu ziyaretin yapılmasını aşağılayıcı bulduklarını söylemesi ve bu konudaki görüşlerini sorması üzerine de Schaefer, bunun önemli olmadığını, asıl önemli olanın bu ziyaretin gerçekleştirilmesi ve milletvekillerinin Alman askerlerinin ve üssün durumuna ilişkin bilgi alabilmeleri olduğunu sözlerine ekledi.



