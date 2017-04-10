Almanya'dan çok sayıda kişi PKK/PYD'ye katıldı

Almanya'dan çok sayıda kişinin Irak ve Suriye'deki PKK bağlantılı terör örgütlerine katıldığı bildirildi.

Almanya'dan 204 kişinin, terör örgütü DEAŞ ile savaşmak için Irak ve Suriye'ye gittiği, bu kişilerden bir kısmının ise terör örgütü PKK/PYD'ye katıldığının kesin olarak belirlendiği bildirildi.



Almanya Federal Meclisi'ndeki Sol Parti grubu, ülkeden kaç kişinin Suriye ile Irak'ta DEAŞ'a karşı silahlı mücadeleye katıldığını ve bu kişilerin YPG, PYD, PKK gibi gruplara dahil olup olmadıklarını hükümete sordu. Alman Hükümeti de soru önergesine verdiği cevapta, Almanya'dan Suriye ve Irak'a gidenlere ilişkin birtakım bilgiler paylaştı.



Hükümetin verdiği ve Sol Parti milletvekili Ulla Jelpke'nin internet sitesinde paylaştığı cevapta, Avrupa'dan çok sayıda yabancının Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşmak için PKK/PYD gibi örgütlere katıldığı, Almanya'dan ise aralarında 69 Alman vatandaşının da bulunduğu 204 kişinin bu amaçla bölgeye gittiği ve bu örgütlere dahil olduğu belirtildi.



Peşmerge güçlerine katılım olup olmadığının tespit edilemediği, DEAŞ ile çatışan gruplarda yer alan 3 Alman vatandaşının öldüğü kaydedildi.



Almanya İçişleri Bakanlığının verdiği bilgiye göre, 2013'ten bu yana Almanya'dan kendi isteğiyle savaş bölgesine gidenlerden 102'si geri döndü. Bunlardan 43'ünün Alman vatandaşı, 12'sinin Türk vatandaşı, birinin Irak, birinin Belçika, birinin Polonya vatandaşı olduğu, diğerlerinin hangi ülke vatandaşı olduklarının bilinmediği ifade edildi.



Hükümetin cevabında geri dönen 102 kişiden 16'sının YPG'ye, birinin YPJ'ye, birinin YBS, 3'ünün ise Enternasyonalist Özgürlük Taburu adlı örgüte üye olduklarının tespit edildiği vurgulandı.



Diğer kişilerin hangi örgütlere üye olduklarının ise belirlenemediği ifade edildi.



Bölgeden dönen 3 kişinin Alman polisi tarafından terör tehdidi oluşturmasından ziyade, saldırı hazırlığına lojistik destek verecek şüpheliler olarak sınıflandırıldığı belirtildi.



Terör örgütü DEAŞ'a katılmak üzere ocak ayının sonuna kadar Almanya'dan 910 kişinin bölgeye gittiği duyurulmuştu. Bunların 3'te 1'inin Almanya'ya döndüğü, 145 teröristin ise bölgede öldüğü ifade edilmişti.



Vatandaşlarına savaş bölgesine gitmeme uyarısında bulunan Alman hükümeti, "Irak ve Suriye için Almanya Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarıları geçerlidir." açıklamasında bulundu.