Almanya'dan "Brexit" açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına (Brexit) ilişkin AB ile İngiltere arasında yapılacak müzakerelerin belirlenen tarihte başlayacağını varsaydığını söyledi.





Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin AB ile İngiltere arasında yapılacak müzakerelerin belirlenen tarihte başlayacağını varsaydığını söyledi.



Merkel, Brandenburg eyaletinin Meseberg kasabasında yaptığı açıklamada, İngiltere Başbakanı Theresa May'in müzakereler konusunda zamanlamaya uyulacağına ilişkin sözlerini hatırlatarak, AB'nin müzakerelere hazır olduğunu belirtti.



"Müzakereleri yapacağımızı varsayıyorum." diyen Merkel, müzakerelerde dostça tutumu devam ettireceklerini ancak AB'deki diğer 27 ülkenin birlikteliğinin güçlendirileceğini ve bu ülkelerin çıkarlarının korunacağını kaydetti.



Merkel, İngiltere'nin gerçekten AB'den ayrılıp ayrılmamasına yönelik spekülasyonlara katılmak istemediğini dile getirerek, İngiliz halkının kararını verdiğini anımsattı.



"İNGİLTERE'YE AB'NİN KAPISI HER ZAMAN AÇIK"



Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise söz konusu spekülasyonlara ilişkin, "Avrupa'da kapı her zaman açık." ifadesini kullandı.



Kapıyı yeniden açma konusundaki kararı İngiliz parlamentosunun ve halkının vereceğini vurgulayan Gabriel, dış ve güvenlik politikada Avrupa için vazgeçilmez olan İngiltere'yi mümkün olduğu kadar AB'ye yakın tutmanın herkesin çıkarına olduğunu kaydetti.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da daha önce "Birleşik Krallığa AB'de kalması için kapı halen açık." ifadesini kullanmıştı.



İngiltere, üye ülkelerin AB'den ayrılmasını düzenleyen Lizbon Anlaşması'nın 50'nci maddesini işleme koyarak, 44 yıllık üyeliğin ardından Brexit sürecini geçen mart ayında resmen başlatmıştı. Müzakerelere ise 19 Haziran'da başlanması öngörülüyor.