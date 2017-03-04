"Almanya'daki vatandaşlarımız 'evet' oylarıyla demokrasi dersi verecektir"

Başbakan Yıldırım, Almanya'daki etkinliklerin iptal edilmesiyle ilgili, "Almanya'daki vatandaşlarımız bu tutum karşısında 'evet' oylarıyla daha da coşup yedi düvele demokrasi dersini verecektir." dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Kırşehir'de düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap ediyor.



Yıldırım, "Almanya'da iki bakanımızın, memleket sevdalıları, Türkiye'den göç eden gurbetçilerle yapacağı toplantıları eften püften sebeplerle iptal ettiler. Bu, demokrasiye, özgürlüklere karşı çok talihsiz bir karardır. Alman makamlarını bu konudaki tutumlarını, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerle bağdaşmayan bu tutumlarını gözden geçirmeye davet ediyorum." dedi.



Başbakan Yıldırım, Almanya'daki etkinliklerin iptal edilmesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Almanya'daki vatandaşlarımız bu tutum karşısında 'evet' oylarıyla daha da coşup yedi düvele demokrasi dersini verecektir, biz buna yürekten inanıyoruz."