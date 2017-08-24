Almanya'daki Türkler SPD'den uzaklaşıyor

Almanya 24 Eylül'de gerçekleşecek seçimlere hazırlanırken, Türk kökenlilerin geleneksel olarak destek verdikleri Sosyal Demokrat Partiden (SPD) uzaklaşmaya başladığı görülüyor.

Seçimlerde başbakan adayı olan SPD lideri Martin Schulz'un Türkiye karşıtı açıklamalarının, Almanya'daki Türk seçmen üzerinde büyük etkisi olduğu düşünülüyor.



"2002 SEÇİMLERİNİ SPD TÜRKLER SAYESİNDE KAZANDI"



Alman Vakıfları Göç ve Uyum Bilirkişi Konseyi (SVR) tarafından geçen yıl yapılan araştırma, Türk kökenli Alman seçmenlerin en çok destek verdiği partinin SPD olduğunu gösteriyor.



Öyle ki 2002 seçimlerini SPD'nin Türk seçmenlerden aldığı oylarla kazandığı yaygın olarak kabul görüyor.



2002 seçimlerinde SPD, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/ CSU) toplamından sadece 6 bin 227 oy daha fazla aldı ve sadece 3 milletvekili fazlasıyla seçimin galibi oldu.



Almanya Türk Toplumunun eski başkanı ve SPD'nin farklı kademelerinde görev alan Kenan Kolat, Türk seçmeninin 2002 seçimlerinde önemli bir rol oynadığına dikkati çekiyor.



2002 seçimlerini çok az farkla SPD'nin kazandığını hatırlatan Kolat sözlerine şöyle devam etti:



''O seçimlerde Türk oylarının etkisi çok fazla. O dönemde koalisyon hükümetini kuran SPD'li Gerhard Schröder de bunun farkındaydı. 2002 seçimleri kafa kafaya gitti. Türkler o seçimlerde yoğun olarak SPD’ye oy verdi, 150 binden fazla Türk oyu SPD’ye gitti. 2002 seçimlerini SPD Türkler sayesinde kazandı."



TÜRKLER SPD'YE KIZGIN



Almanya'daki Türk seçmeni SPD'den uzaklaştıran en önemli faktörün, SPD lideri Schulz'un Türkiye'nin iç politikasına müdahale eden Türkiye karşıtı söylemleri olduğu görülüyor.



Türkiye'de Nisan ayında yapılan referandumda Almanya'da yaşayan Türklere "hayır" oyu kullanma çağrısı yapan Schulz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmesine de karşı çıkmıştı.



Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Genel Başkan Yardımcısı Asiye Bilgin ise SPD'nin Türkiye konusunda ırkçı partilere taş çıkartacak sağcı bir söylem geliştirdiğini belirterek, ''Özellikle Türkiye kökenli muhafazakar seçmen SPD'ye yakındı ama Türkiye'ye bakış nedeniyle bir kopuş yaşanıyor.'' dedi.



Bilgin ülkede yaşayan Türklerin Türkiye'nin çıkarlarını desteklediğinde Almanya'ya ters hareket ediyormuş algısı yaratıldığına işaret ederek, ''Almanya'daki seçimlerden sonra SPD'nin bu tutumunun değişeceğini pek düşünmüyorum. Çifte vatandaşlık konusunun nesiller sonrasında kesilmesini konuşuyorlar, bu bile asimilasyon politikalarının kurumsallaşacağının bir göstergesi. Türkleri zor bir süreç bekliyor o nedenle.'' ifadelerini kullandı.



Tüm bu yaşananlardan sonra Türkiye kökenli seçmenin SPD'den uzaklaştığını vurgulayan Bilgin şunları kaydetti:



''SPD bu söylemi bu dili böyle kullanılmaya devam ettikçe Türkler SPD'den uzaklaşıyor. SPD'nin politikası ile eylemleri birbirine zıt. SPD bugüne kadar yabancıların haklarını savunan, toplumda dezavantajlı grupların haklarını savunan bir partiydi o nedenle oy alıyordu. Gelinen noktada CDU'dan daha milliyetçi ve yabancılar konusunda ırkçı bir söylem geliştirdi. SPD'nin ırkçı söylem geliştirmesi Müslümanlar ve Türkler için endişe verici.''

Köln'de yaşayan Fahrettin Kılıçarslan son dönemlerde Almanya Türkiye arasındaki gerilimlere bakıldığında Alman tarafındaki yanlışları herkesin gördüğüne dikkati çekerek, ''Bu yanlışları özellikle SPD, Yeşiller çok yapıyor. O nedenle bu partilere bu seçimlerde oy vermeyeceğiz. SPD'nin Türkiye politikası nedeniyle artık eskisi gibi oy alayacağını da düşünmüyorum.'' dedi.



Leverkusen'de yaşayan Koray Aslan iki ülke arasında yaşanan gerilimin kendilerini üzdüğünü belirterek, ''Ancak buradaki siyasi partiler bu ülkede yaşayan Türkleri dikkate almadan, görmezden gelerek yanlış bir Türkiye politikası yapıyorlar. Biz de CDU Yeşiller ve SPD'ye oy vermiyoruz vermeyeceğiz. Seçim sonuçlarında umarın yanlışlarını anlarlar. '' diye konuştu.



Almanyan'nın Hamburg eyaletinde yaşayan Hacer Özkan, seçimlerde şimdiye kadar sol partilere oy verdiğini ancak artık fikrinin değiştiğini söyledi.



Özkan, "Alman vatandaşı olduğumdan beri oy kullanıyorum. Şimdiye kadar sol partilere oy verdim. Fakat bundan sonra tavrım değişti. Çünkü onların da Türkiye'ye karşı tavırları değişti. Türkiye'ye karşı olumsuz tavır takınıyorlar ve sürekli Türkiye'yi kışkırtıyorlar. Ben bundan rahatsızlık duyuyorum. Bu yüzden artık onlara oy vermeyeceğim" dedi.



Bir diğer Türk kökenli seçmen Gülay Naycı ise Almanya'daki siyasetçilerin Türkiye'nin iç politikasına müdahale etmesinin rahatsızlık verdiğini dile getirdi.



"Türkiye, Almanya'nın iç işlerine hiç karışmıyor. Ben herkesin kendi devletini yönetmesi gerektiğini düşünüyorum." diyen Naycı, Almanya'daki partilerin Türkiye karşıtı etkinlikler düzenlediğini, bu nedenle artık Türk seçmeni temsil etmediklerini düşündüğünü ifade etti.



Mevcut durumu protesto etmek için oy kullanmayı düşünmediğini belirten Naycı, "Ben önceki seçimlerde hep SPD'ye ya da Yeşillere oy verdim. Ama bu sene bu partilere oy vermeyeceğim. Çünkü artık bizi temsil etmediklerini düşünüyorum. Bizim aleyhimizde etkinlikler düzenliyorlar. Bu gibi şeyler de benim hoşuma gitmiyor." dedi.



TÜRKLERİN DESTEKLEDİĞİ PARTİLER



Almanya ile Türkiye arasında son dönemde yaşanan gerginlik öncesinde yapılan bir araştırma Türklerin geleneksel olarak desteklediği partiler hakkında önemli ipuçları veriyor.



Araştırmaya göre, Türk kökenli göçmenlerin yüzde 69,8’i SPD’yi destekliyor. Yeşiller Partisi, yüzde 13,4’lük oranla Türkiye kökenli Alman seçmenlerin en çok desteklediği ikinci parti konumunda bulunuyor. Türkiye kökenlilerin yüzde 9,6'sı ise Sol Partiyi (Die Linke) destekliyor. Türkler tarafından Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Birlik Partilerine (CDU/CSU) verilen destek ise yalnızca yüzde 6,1'de kalıyor.



Almanya'da 24 Eylül seçimleri için yakın zamanda yapılan kamuoyu yoklamaları ise CDU'nun yüzde 39'luk bir oranla önde olduğunu gösteriyor.



Araştırmalar SPD'ye desteğin yüzde 24, Sol Partiye yüzde 9, Yeşiller, Hür Demokratlar ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif partisine ise yüzde 8'er olduğuna işaret ediyor.



