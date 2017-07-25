Almanya'daki Türkler Alman hükümetine tepkili

Almanya yaşayan Türkler, Alman hükümetinin Türkiye politikasını değiştirdiği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Baden-Württemberg’in Mössingen kentinde yaşayan Mehmet Başo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Türklere yönelik yaptığı açıklamanın ardından Gabriel'e mektup yazdığını belirtti.



Almanya’ya 1979'da geldiğini ve uzun süre Mösslingen Türk Kültür ve Spor Derneğinde yöneticilik yaptığını ifade eden Başo, bu mektubu kaleme alma sebebinin şimdiye kadar biriken tepkinin sonucu olduğunu kaydetti.



Gabriel’in Almanya’nın Türklerin vatanı olduğunu söylediğini anımsatan Başo, mektubunda, "Bizi 40 yıl önce yabancı olarak gördünüz, hala yabancı olarak görüyorsunuz." ifadesini kullandı.



Başo, Almanya’da yabancı düşmanlığının arttığına işaret ederek, "Alman vatandaşlarına karşı değilim, çok da arkadaşım var. Ben Alman hükümetinin, Alman bakan ve siyasetçilerin Türkiye politikasına karşıyım." değerlendirmesinde bulundu.



Gabriel’in Almanlar ile Türkler arasında dostluğun zenginlik olduğu yönündeki ifadesini hatırlatan Başo, "Ekonomi ve olumsuz siyasi açıklamalar Türk düşmanlığını üretmekten başka bir işe yaramaz. Siz Türkiye ile krizi bilinçli olarak çıkarıyorsunuz. Bizim sizin parçanız olmamız için ne yaptınız, ne yapıyorsunuz? Bu pek inandırıcı bir söylem değil." dedi.



Almanya’nın terör örgütlerine karşı daha etkili mücadele etmesi gerektiğini belirten Başo, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ülkedeki faaliyetlerinin durdurulmasını istedi.



SİYASİ DURUMUN HIZLI ŞEKİLDE İYİLEŞMESİNİ TALEP EDİYORUZ



Avrupalı Türk İşletmeler Ağı (NETU) Başkanı Veli Karakaya da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Almanya arasındaki siyasi ilişkilerin en alt seviyeye düşmesini üzüntüyle karşıladıklarını kaydetti.



NETU'ya üye birçok iş adamının iki ülkede faaliyetlerini sürdürdüğünü ve ikili ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını aktaran Karakaya, bu tür gerilimlerin iki taraf için de ekonomik açıdan risklere yol açtığını, bu nedenle siyasi durumun hızlı şekilde iyileşmesini talep ettiklerini söyledi.