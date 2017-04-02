Almanya'daki sandıklarda uzun kuyruklar oluştu

Almanya'da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylaması için 13 noktada kurulan sandıklarda oy kullanmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylaması için Almanya'da 13 noktada kurulan sandıklarda oy kullanmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.



Düsseldorf ve Köln gibi Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerdeki başkonsolosluklardaki kuyruklar zaman zaman 500 metreyi geçerken seçmenlerden bazılarının oylarını ileri bir tarihte kullanmak üzere evlerine geri döndükleri gözlendi.



Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün başkonsolosluklarında 4 bin 500 kişinin oy kullandığını, bugün beklendiği gibi yoğun ilgi olduğunu, 9 bin kişinin oy kullanmasını beklediklerini söyledi.

"VATANDAŞLARIMIZ KUYRUKTA UZUN SÜRE BEKLEMEMEK İÇİN HAFTAİÇİNİ TERCİH ETMELİ"



Vatandaşlara çağrıda bulunan Gürel, "Kuyrukta çok uzun süre beklememek için vatandaşlarımızın hafta içini tercih etmeleri gerekiyor. Hafta içi 8, hafta sonu ise 10 sandıkla hizmet veriyoruz. Ancak gördüğünüz gibi 10 sandık da yeterli olmuyor ve sandık kurulları çok hızlı şekilde çalışmasına rağmen bugün dışarıda uzun bir kuyruk oluştu." dedi.



Başkonsolos Gürel, oy kullanmak için gelmeden önce seçmenlerin Yüksek Seçim Kurulunun internet sitesinden yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını kontrol etmeleri gerektiğini belirterek, "Bazı vatandaşlarımız geliyorlar, isimleri seçmen kütüğünde kayıtlı olmadığı için oy kullanamayıp geriş dönüyorlar. Bunu önceden kontrol etmekte fayda var." ifadesini kullandı.

"OY KULLANMAK İSTEYENLERİN YANINDA T.C. KİMLİK NUMARASI İÇEREN BİR KİMLİK OLMASI GEREKİYOR"



Oy kullanmak için gelen seçmenlerin ayrıca yanlarında mutlaka T.C. kimlik numarası içeren bir kimlik olması gerektiğini vurgulayan Gürel, şöyle devam etti:



"Bir nüfus cüzdanı ya da pasaport mutlaka getirsinler. Eğer kimliklerinin üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı değilse hiç sorun değil, başkonsolosluğumuzdaki nöbetçi memurumuz nüfus kayıt örneği veriyor ve bununla oy kullanması mümkün. Mavi kartlılar maalesef oy kullanamıyorlar, oy kullanmak için sadece T.C. vatandaşı olmak gerekiyor."



Almanya'da yaşayan Türk seçmenler 9 Nisan'a kadar saat 09.00 ile 21.00 arasında Berlin, Köln, Münih, Hannover, Hamburg, Nürnberg, Karlsruhe, Frankfurt, Essen, Münster, Düsseldorf, Stuttgart ve Mainz başkonsolosluk bölgelerindeki seçim merkezlerinde oy kullanabilecek.



