Almanya'da yılın futbolcusu seçildi

Almanya 1. Futbol Ligi takımlarından Bayern Münih'te geçen sezon kariyerini sonlandıran Philipp Lahm, yılın futbolcusu seçildi.

Kicker dergisi tarafından organize edilen ve 885 spor gazetecisinin katıldığı ankette, Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'in eski kaptanı Lahm, 242 oyla yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.



Ankette, 192 oyla Real Madrid'de oynayan Alman Toni Kroos ikinci, 120 oy elde eden Borussia Dortmund'un Gabonlu golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang da üçüncü sırayı aldı.



Lahm, Kicker dergisine yaptığı açıklamada, bunun kendisi için büyük bir ödül olduğunu ve çok sevindiğini belirterek, gazetecilerin tüm kariyerini değerlendirdiklerine inandığını ifade etti.



Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile şampiyon olan 33 yaşındaki Lahm, geçen sezon sonunda kariyerini noktalamıştı.



Philipp Lahm, Bayern Münih ile 8 Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) şampiyonluğu, 6 Almanya Kupası ve 1 kez de UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmıştı.



Öte yandan yılın teknik direktörü, Hoffenheim'ı çalıştıran Julian Nagelsmann, kadınlarda yılın futbolcusu ise Olympique Lyon'da forma giyen Alman milli oyuncu Dzsenifer Marozsan oldu.