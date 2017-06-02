Almanya'da terör alarmı

Ülkenin büyük müzik festivaline terör saldırısı şüphesi nedeniyle ara verildi.

Almanya'nın Nürburgring kentinde geleneksel olarak düzenlenen Rock am Ring müzik festivaline terör saldırısı şüphesi nedeniyle ara verildiği bildirildi.



Koblenz polisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada terör saldırısı şüphesine ilişkin somut bilgiler bulunduğu ifade edildi.



Organizatör ve güvenlik güçlerinde yapılan değerlendirmede festivalin bugünkü ayağının sona ermesi kararı alındığı belirtilen açıklamada müzikseverlerin konser alanını terk ettikleri kaydedildi.



4 Haziran'a kadar sürmesi planlanan festivalin devam edip etmeyeceğine yarın karar verileceği öğrenildi.