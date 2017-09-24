Almanya'da seçimin kazananı Merkel oldu

Almanya’daki genel seçimin galibi Başbakan Angela Merkel’in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) oldu. Sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 32,5 oy aldı.

Almanya’daki genel seçimin galibi Başbakan Angela Merkel’in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) oldu. Sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 32,5 oy aldı.



Almanya’da bugün yapılan genel seçimden sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Angela Merkel’in liderliğinden Hristiyan Demokrat Parti (CDU) birinci çıktı.



Almanya’da yaklaşık 61,5 milyon seçmenin oy kullandığı genel seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saat ile 18.00’de sona erdi.



Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’nın yayımladığı ilk sandık çıkış anketine göre CDU ve Bavyera eyaletindeki kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) toplam yüzde 32,5 oranında oy aldı. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 20'de kaldı.



Koalisyon hükümetinde yer alan CDU/CSU ile SPD 2013’de yapılan son seçimlere göre oy kaybetti.



CDU/CSU’nun oylarında yüzde 9 oranında düşüş oldu.



SPD, yüzde 5,7 oranında oy kaybederek İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en düşük oyunu aldı.



4 yıl önce yapılan genel seçimlerde yüzde 5’lik baraja takılan aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) ve Hür Demokrat Parti'nin oy oranlarını önemli ölçüde artırarak bu kez meclise girdiği görülüyor.



Sandık çıkış anketlere göre, AfD yüzde 13,5 ile üçüncü olarak ilk kez mecliste yer alacak. FDP de yüzde 10,5 ile dördüncü parti olacak ve yeniden meclise girecek.



Yeşiller yüzde 9,5 ile beşinci sırada yer alırken, Sol Parti de yüzde 9 oy oranına ulaşarak meclise girdi.



ARD’nin sandık çıkış anketlerine göre Almanya Federal Meclisi’nde milletvekili dağılımı ise şu şekilde: CDU ve CSU 216, SPD 133, AfD 89, FDP 70, Yeşiller 63, Sol Pati 60.