"Almanya PYD'yi terör listesine almalı"

Suriye Kürt Ulusal Konseyi Dış İlişkiler Sorumlusu Hajo Berlin'deki protestoda, "PYD örgütünün terör listesine alınmasını talep ediyoruz" dedi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD, Berlin'de protesto edildi.



Suriye’deki Kürtlerin Geleceği Hareketi Partisince, terör örgütü PYD'nin sözde Almanya temsilciliği önünde protesto gösterisi düzenlendi.



Göstericiler, "PKK=PYD=Terörizm", "Demokrasi ve Özgürlük PKK/PYD ile mümkün değil", "PYD'nin terörüne hayır" yazılı dövizler taşıdı.



Suriye’deki Kürtlerin Geleceği Hareketi Partisi Başkanı ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Dış İlişkiler Sorumlusu Siamend Hajo, burada yaptığı konuşmada, "PYD'nin Suriye'deki PKK terör örgütü olduğunu söylemek ve PYD'nin Suriye'deki faaliyetlerini protesto etmek için burada bulunuyoruz." dedi.



PYD'nin Suriye'de siyasi rakiplerini öldürdüğünü, hapishanelerde insanlara işkence ettiğini, 11 partinin bir araya geldiği ENKS'nin bürolarını kapattığını ve yaklaşık 20 ofisi ateşe verdiğini belirten Hajo, terör örgütü PYD'nin kontrolündeki bölgelerde siyasi faaliyette bulunmanın hemen hemen imkansız hale geldiğini ifade etti.



Hajo, "PYD, Suriye’deki Kürt halkına karşı terörü bırakmalı. Almanya'da PKK'nin terör listesinde olduğunu biliyoruz. Biz, uyguladığı siyaseti bırakmaz ise PYD örgütünün de terör listesine alınmasını talep ediyoruz. Amerika’nın bu örgütü desteklemekten vazgeçmesi gerekiyor. PYD bölgede istikrarı bozan faktördür." diye konuştu.