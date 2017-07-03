Almanya'da otobüs tıra çarptı: 18 ölü

Bavyera eyaletindeki kazada otobüsteki kişilerden 18'inin öldüğü, 30'unun yaralandığı, yaralılardan ikisinin hayatı tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada, otobüsteki kişilerden 18'inin öldüğü, 30'unun yaralandığı, yaralılardan ikisinin hayatı tehlikesinin sürdüğü bildirildi.



Oberfranken polisinden yapılan yazılı açıklamada, Münchberg kenti yakınlarında A9 otoyolunda bir yolcu otobüsünün tıra çarptıktan sonra alev aldığı ve tamamen yandığı belirtildi.



Otobüsteki 2'si şöför 48 kişiden 18'inin öldüğü, 30'unun yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralılardan ikisinin hayatı tehlikesinin sürdüğü aktarıldı.



Ölenlerin kimlik tespiti çalışmaları devam ediyor.



Öte yandan kaza yerinde incelemelerde bulunan Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann ile Almanya Ulaştırma Bakanı Alexander Dorbrindt, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Otobüsün tamamen yandığını bildiren Dobrindt, "Gördüğümüz, düşündüğümüzden daha korkunçtu." dedi.



Dobrindt, otobüsteki yolcuların, Saksonya eyaletinden İtalya'nın Garda Gölü'ne giden 66-81 yaşlarındaki kişiler olduğunu vurguladı.



Kazanın ardından yetkililer, 48 kişinin bulunduğu, 30 yaralının çıkarıldığı tamamen yanan otobüsteki 18 kişinin akıbetinin bilinmediğini duyurmuştu.