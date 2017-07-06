Erdoğan, Merkel ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabulü başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabulü başladı.



Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için geldiği Hamburg'da, ilk olarak Merkel ile bir araya geldi.



Kempinski Atlantik Otel'de gerçekleşen basına kapalı görüşme TSİ 21.36'da başladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, basının karşısında el sıkıştıktan sonra görüşmeye geçti.