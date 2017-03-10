Almanya'da halk oylaması bilgilendirme standı

Almanya'nın Frankfurt kentinde Büyük Türkiye Plarformu Avrupa tarafından halk oylaması sürecinde vatandaşları bilgilendirmek için 'evet' standı açıldı.

Almanya'nın Frankfurt kentinde Büyük Türkiye Plarformu Avrupa tarafından halk oylaması sürecinde vatandaşları bilgilendirmek için 'evet' standı açıldı.



Frankfurt merkezli Büyük Türkiye Paltformu Avrupa'dan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Frankfurt kentindeki "Zeil Caddesi"nde ülkede yaşayan vatandaşları Türkiye'deki halk oylaması sürecinde yakından bilgilendirmek için "evet" standı açıldı.



Büyük Türkiye Platformu Avrupa Başkanı Sedat Kıymet’in öncülüğünde kurulan standda Alman ve Türk vatandaşlarına Almanca ve Türkçe olmak üzere Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması ve Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi anlatıldı.



Standlara gelen vatandaşlara kahve ikram edildi.



Açıklamaya göre söz konusu bilgilendirme standı, 17 ve 24 Mart tarihlerinde tekrar kurulacak.