Almanya'da bomba tahliyesi

Almanya'nın Frankfurt kentinde yapılan kazı çalışmaları sırasında bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın etkisiz hale getirilmesi için 60 binden fazla kişi geçici süreyle bölgeden tahliye edildi.

HC-400 modeli 1,4 ton patlayıcıyla yüklü bomba nedeniyle Almanya tarihinin en büyük tahliye operasyonu gerçekleştirildi.



Westend semtinde bulunan bomba, etkisiz hale getirilmeden önce bölgede 1,5 kilometre çapındaki tüm binaların tahliyesinin yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.



Bazı kişilerin tahliyeye karşı çıkmaları nedeniyle imha çalışmaları yaklaşık 3 saat gecikmeli başladı. Bazı bakım evleri ve hastanelerde kalanların tahliyesinde rahatsızlanan bir hasta yapılan müdahaleyle yaşama döndürüldü.



Bir itfaiye yetkilisi yaptığı açıklamada, bakım evleri ile hastanelerdeki hastaların tahliyesi ve bazı kişilerin de tahliyeye karşı gelmeleri nedeniyle imha işlemlerinin gecikmeli başladığını belirtti.



Emniyet Amiri Gerhard Bereswill de bir kişinin geçici süre gözaltına alındığını aktardı.



Tahliye işleminin ardından başlanan imha çalışmalarında şu an bombanın ilk detonatörünün (ateşleyici mekanizma) söküldüğü ancak işlemin tamamlanmasının TSİ 20.30'a kadar sürmesinin beklendiği ifade edildi.



Herhangi bir aksaklık olmaması durumunda bölgedeki trafik, çalışmaların bitmesinin ardından açılacak.



Ülkede, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bombalarla ilgili ikinci en büyük tahliye operasyonu geçen yıl sonunda Augsburg kentinde gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 54 bin kişi tahliye edilmişti. Öte yandan, bu yılın mayıs ayında da Hannover kentinde başka bir bombanın etkisiz hale getirilmesi sırasında 50 bin kişi evlerini boşaltmıştı.