Almanya'da 462 Neonazi aranıyor

Almanya'da haklarında tutuklama emri bulunan 462 aşırı sağcı bulunamadığı için tutuklama emri infaz edilemiyor.

Almanya'da 462 Neonazi'nin haklarındaki tutuklama kararı nedeniyle arandığı bildirildi.



Funke Medya Grubu'ndaki gazetelerin Almanya İçişleri Bakanlığının Sol Parti’nin soru önergesine verdiği yanıta dayandırdığı haberde, ülkede aşırı sağcı eğilimlerle suç işleyen 462 kişi hakkında çıkarılan yaklaşık 600 tutuklama emrinin infaz edilemediği belirtildi.



Bu kişilerden 106’sının siyasi içerikli suçlardan, 104’ünün de şiddet eylemleri nedeniyle arandığı ifade edilen haberde, 98’inin ise 2015’ten önce de arandığı kaydedildi.



Yeraltı faaliyet yürüten Neonazilerin sayısında artış görüldüğüne işaret edilen haberde, 2015’in eylül ayında suç işleyen 372 aşırı sağcının kayıp olduğu bildirildi. Diğer arananlar hakkında ise farklı suçlamalar olduğu aktarıldı.



Sol Parti Milletvekili Ulla Jelpke, uzun süreden beri kaçak olan Neonazilerin sayısının yüksek olmasını kaygı verici bulduğuna dikkati çekerek, bunun Nazilerin yeraltı faaliyet gösterdiğine yönelik en azından bir belirti olduğunu kaydetti.



Almanya’da geçmişte NSU gibi yeraltı faaliyet yürüten bazı örgütler suç işlemeye devam etmişti. Aşırı sağcı NSU terör örgütü, 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırılar ve banka soygunlarıyla suçlanıyor.