Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

Düsseldorf'da 250 kilo ağırlığındaki bombanın etkisiz hale getirilmesi için 2 bini aşkın kişi evlerinden tahliye ediliyor.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bomba nedeniyle 2 bin 300 kişi evlerinden tahliye ediliyor.



Düsseldorf Belediyesinden yapılan açıklamada, 250 kilo ağırlığındaki bombanın inşaat çalışmaları sırasında bulunduğu ve gün içinde etkisiz hale getirileceği kaydedildi.



Bu kapsamda inşaatın etrafındaki bölgeden 2 bin 300 kişinin tahliyesine başlandığı belirtilen açıklamada, civardaki 4 bin 400 kişiye de çalışma sırasında evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı.