Almanya yeni cumhurbaşkanını seçti
Frank-Walter Steinmeier, Almanya'nın 12. Cumhurbaşkanı seçildi.
Frank-Walter Steinmeier, Almanya'nın 12. Cumhurbaşkanı seçildi.
Frank-Walter Steinmeier, Almanya'nın 12. Cumhurbaşkanı seçildi.
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