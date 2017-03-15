Almanya Maliye Bakanlığında şüpheli paket

Almanya Maliye Bakanlığının posta dağıtım merkezine ulaşan pakette patlayıcı karışımı bulunduğu bildirildi.

Almanya Maliye Bakanlığının posta dağıtım merkezine bu sabah ulaşan pakette patlayıcı karışımı bulunduğu bildirildi.



Berlin polisinden yapılan açıklamada, paketin incelendiği ve içinde havai fişek yapımında kullanılan patlayıcı karşımının tespit edildiği belirtildi.



Şüpheli paketin bakanlığın posta dağıtım merkezindeki çalışanlar tarafından fark edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu paketin açılması halinde ciddi yaralanmalara sebebiyet verebileceği kaydedildi.



Posta dağıtım merkezinin ve çevresindeki odaların boşaltıldığı, olayın arka planının araştırılmasına devam edildiği bildirildi.



Alman medyasında yer alan haberlerde ise paketin doğrudan Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble'ye gönderildiği iddia edildi.