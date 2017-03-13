Alman hükümetinden 'toplantı' açıklaması

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Alman hükümetinin, Türk politikacıların Almanya'da toplantı yapmalarına genel olarak bir yasak koymadığını belirtti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Alman hükümetinin, Türk politikacıların Almanya'da toplantı yapmalarına genel olarak bir yasak koymadığını belirtti.



Seibert, bugün Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Nazi benzetmelerinin yersiz olduğunu ve sona erdirilmesi gerektiğini söylediğini hatırlatarak, "Bu Avrupa'nın diğer ülkeleri için de geçerli. Hollanda nasyonal sosyalizm rejimi altında çok çekti. Şimdi bu ülkeyi bu ideolojiye yakınlığıyla eleştirmek dayanılmaz." dedi.



"Alman hükümetinin tutumunda değişiklik yoktur. Eğer başka ülkelerde basın ve düşünce özgürlüklerinin kısıtlanmasını eleştiriyorsak biz de bu değerleri yüksek tutmalıyız. Bu da Türk politikacıların burada toplantı yapmalarına genel bir yasak koymadığımız anlamına geliyor." İfadesini kullanan Seibert, toplantıların zamanında ve saydam şekilde bildirilmesi, yasalara, kurallara uygun olması ve Türkiye'nin iç sorunlarının Almanya'ya taşınmaması gerektiğini söyledi.



Bugüne kadar yapılan toplantıların kamu düzenini tehdit etmeden gerçekleştiğine işaret eden Seibert, son günlerde yaşanan gelişmeleri yakından izlediklerini ve gelecekte de kararlarını buna göre vereceklerini vurguladı.



Seibert, "Alman hükümeti olarak Hollanda'nın açıklamalarını ne değerlendirebiliriz ne de eleştirebiliriz ancak Hollanda hükümetine ve Hollanda halkına karşı Türkiye'den yapılan (Nazi) açıklamalardan dolayı Hollanda bizim dayanışmamıza sahiptir." diye konuştu.

"GERGİNLİĞİ HAYRETLE İZLİYORUZ"



Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer de Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan gerginliği hayretle izlediğini ve bu gerginliğin hiçbir ülkenin çıkarına olmadığını belirtti, kendilerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili bir sorun yaşamadıklarını söyledi.



Nazi benzetmelerinin kabul edilemeyeceğini ve gerginliği azaltmayacağını ifade eden Schaefer, Naziler tarafından büyük yıkım gören Hollanda gibi bir ülkenin bu şekilde eleştirilmesinin kabul edilemeyeceğini kaydetti.



Schaefer, Türk hükümeti tarafından kendilerine Almanya'da toplantı yapmak isteyenlerin listesinin de iletildiğini ve bu listede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunmadığını söyledi.



Schaefer, Başbakan Binali Yıldırım'ın, Merkel ile yaptığı görüşmede, Türk asıllı Alman gazeteci Deniz Yücel'e Alman konsolosluk hizmeti verilmesine izin vereceklerini de söylediğini ancak şu ana kadar bu konuda bir uygulama yapılmadığını bildirdi.