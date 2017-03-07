Almanya kendini bilecek

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Almanya Başbakanı'nın yanlıştan dönüş yapması gerektiğini belirterek, "Almanya kendi bilecek, kendi düşen de ağlamayacaktır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Almanya Başbakanı yanlıştan dönüş yapmalı, gerilimi artıracak eylem ve adımlardan kaçınmalıdır. Sabır ve soğukkanlılıkla ilişkilerin düzeltilmesinin yolu aranmalıdır. Meğerki bu yol bulanamıyorsa, bulanamayacaksa Almanya kendi bilecek, kendi düşen de ağlamayacaktır. Yeri gelirse kendi yolumuzu kendimiz çizer, kendi söküğümüzü bizzat dikmekten çekinmez, üşenmeyiz." dedi.



Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bekasının kökünü kurutmak isteyenlerin azı dişini söküp, nefeslerini kesmenin MHP'nin her şartta destek olacağı milli diriliş ve silkiniş hamlesi olduğunu söyledi.



"Beka oyuncak değildir, oyun değildir, şaka değildir, şarlatanların lütfuna, tesadüflerin akıntısına asla bırakılamayacaktır." ifadesini kullanan Bahçeli, bundan dolayı 16 Nisan’da Türklüğün bekası için evet diyeceklerini kaydetti.



Geçen haftadan bu tarafa Almanya, Hollanda ve Avusturya’dan hazımsızlığın daniskası demek olan Türkiye aleyhtarı kararların birbirini izlediğini belirten Bahçeli, Avrupa Türklüğünün Türkiye’deki demokratik süreçlere katılıp görüş, fikir ve tercihlerini yansıtması en doğal ve yasal hakkı olduğunu dile getirdi. Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Avrupada yaşayan vatandaşları 16 Nisan Referandumu konusunda bilgilendirmenin, onlara açıklayıcı bilgiler vermenin siyasi partilerin de doğru ve olması gereken bir faaliyetidir. Bundan Almanya niye ürpermiş, niye rahatsız olmuştur? İfade hürriyetine gem vurmanın esas gayesi nedir? Türkiye Cumhuriyeti'nin bakan ve milletvekillerinin konuşmaları hangi demokratik hak ve yetki dayanarak engellenmiştir? Almanya eğer PKK’nın dayatma ve telkiniyle AKP’li bakan ve milletvekillerinin vatandaşlarımızla buluşmasını sabote ediyorsa biz bunu açıkça Türkiye düşmanlığı sayar, Berlin’in iradesini Kandil’e devretmiş kabul ederiz.



Siyasi parti temsilcilerinin vatandaşlarımızla kanuni hak ve sınırlar çerçevesinde bir araya gelme arzusu anlaşılan Şansölye Merkel’in tahammülsüzlüğünü kabartmıştır. Adalet Bakanı'nın, Ekonomi Bakanı'nın, dün de Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı'nın vatandaşlarımızla toplantı istek ve beklentilerini sudan bahanelerle kasıtlı olarak kösteklemenin başka bir izahı olamayacaktır. Yoksa Almanya hayır cephesinde yerini almıştır da bizim mi haberimiz olmamıştır? Yaklaşık 4 milyon vatandaşımızın yaşadığı Almanya, Türkiye’ye karşı örtülü faaliyetlerin elebaşı ülkelerden birisidir. Ve de PKK’yla yatıp FETÖ’yle kalkmaktadır. Biliniz ki koynunda Mehmetçik katillerini barındıranlar doğrudan doğruya dökülen şehit kanlarında iz ve parmakları olan maskeli Vandallardır.



Biz dün Türkiye’yi teslim almak için olmadık yollara başvuranlara boyun bükmedik, yine bükmeyeceğiz. Diyorum ki karşımızda saf saf dizilip, canilerin arkasına saklanarak Türkiye’ye zehir kusanlarla, fitne saçanlarla son neferimize, son ferdimize kadar haklı mücadelemizi sürdürmezsek yaşamak bize haram olsun."



"HOŞGÖRÜYLE KABULLENMEMİZ AKLA VE MANTIĞA AYKIRI"



"Almanya’nın yolu yol değildir acilen dönmelidir." diyen Bahçeli, bu sözün aynı zamanda Türkiye’ye şaşı bakan diğer ülkeler için de geçerli olduğunu belirtti.



Gurbet ellerdeki vatandaşların ülke ve vatanları için söyleyecek sözleri olduğunu, buna mani olmanın ahlak, demokrasi ve hukuku imha etmek, yok saymak olacağını kaydeden Bahçeli, "Bizim de bunu hoşgörüyle kabullenmemiz akla ve mantığa aykırıdır. Almanya’da varlık ve birlik mücadelesi veren, bu ülke vatandaşlığını elde etmiş kardeşlerimizin gelişmelerden çok şikayetçi oldukları da açıktır. İnanıyorum ki Türk vatandaşları ortak bir irade ve şuurla, Alman siyasetindeki dengesizliğe müdahil olacaklar, tepki ve eleştirilerini demokratik yollardan mutlaka göstereceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.



Türk milletinin, Türkiye'ye düşmanca tutum ve davranışlara karşı tek yürek, tek bilek, tek ses olduğunu dile getiren Bahçeli, "Avrupa duy sesimizi, bu ses Türk’ün hiç dinmeyen ayak ve kudret sesidir. Türk devleti, Türk hükümeti yalnız değildir; 80 milyon Türk vatandaşı, yabancı ülkelerdeki iftiharlarımız olan kardeşlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin hakkını, hukukunu savunacak inanmışlık ve azimdedir." dedi.



Almanya Başbakanı'nın yanlıştan dönüş yapması, gerilimi artıracak eylem ve adımlardan kaçınması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Sabır ve soğukkanlılıkla ilişkilerin düzeltilmesinin yolu aranmalıdır. Meğerki bu yol bulanamıyorsa, bulanamayacaksa Almanya kendi bilecek, kendi düşen de ağlamayacaktır. Yeri gelirse kendi yolumuzu kendimiz çizer, kendi söküğümüzü bizzat dikmekten çekinmez, üşenmeyiz." diye konuştu.