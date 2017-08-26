Almanya ile Ürdün arasında 'askerlerin statüsü' anlaşmazlığ

Almanya'nın, İncirlik üssünden çekerek Ürdün'de konuşlandırmaya başladığı askerleri için "dokunulmazlık" istediği, ancak bu konuda Ürdün yönetimiyle anlaşma sağlanamadığı ifade edildi.

Der Spiegel dergisinin, "Alman askerleri için şeriat" başlığıyla yayınladığı haberde, Almanya ile Ürdün arasında, bu ülkede konuşlandırılmaya başlanılan askerlerin statüsü konusunda anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi.



Alman hükümetinin, DEAŞ ile mücadele kapsamında Ürdün'deki El Azrak üssünde konuşlandıracağı yaklaşık 250 asker için tümüyle dokunulmazlık elde etmeye çalıştığı, Alman Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı yetkililerinin yürüttüğü "kuvvetlerin statüsü anlaşması" müzakerelerinde şu ana kadar anlaşma sağlanamadığı belirtildi.



Şeriatın Ürdün hukuk sisteminin kaynaklarından biri olması ve ülkede uygulanan idam cezasının Berlin’de hassasiyete yol açan konular olduğuna işaret edildi.



Haberde, Alman hükümetinin geçen yıl bir grup Alman askerinin Katar'da konuşlandırılmasına ilişkin de benzer bir sorun yaşadığı, bu ihtilafın, "bir Alman askerinin Katar’da suç işlemesi durumunda hemen ülkesine gönderilmesi" şeklindeki düzenlemeyle aşıldığı hatırlatıldı.