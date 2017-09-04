Löw: Taraftarların taşkınlığı Almanya için utanç verici

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Löw, Çekya-Almanya maçında Alman taraftarların yaptığı taşkınlıkların ülkesi için utanç verici olduğunu söyledi.

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Prag'da oynanan Çekya-Almanya maçında aşırı sağcı Almanların Nazi sloganları atması Almanya'nın gündemini meşgul etmeye devam ediyor.



Almanya Futbol Federasyonu Başkanı (DFB) Reinhard Grindel, Kicker dergisine yaptığı açıklamada, konuyu UEFA'nın 20 Eylül'deki yönetim kurulu toplantısında gündeme getireceğini bildirdi.



Grindel, taşkınlık yapanların biletleri kendi federasyonlarından almadıklarına işaret ederek bazı Avrupa ülkelerinde kontrolsüz bir şekilde satış yapıldığını ve bu kişilerin biletleri buradan temin ettiklerini ifade etti.



Avrupa stadyumlarına girişlerde belirli kriterlerin konulması gerektiğini vurgulayan Grindel, ''Hep beraber Avrupa federasyonları olarak bilet temininin daha fazla kontrollü bir şekilde olmasını sağlamak için çalışmalıyız.'' açıklamasını yaptı.



Alman polisi tarafından da 7 holiganın söz konusu maça giderken yolda durdurulduğu ve ülke çıkışına izin vermediği belirtildi.



LÖW AŞIRI SAĞCILARA SERT ÇIKTI



Öte yandan, Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw, aşırı sağcıların Nazi tezahüratlarına sert tepki göstererek, "Çok öfkeliyim. Bazı taraftarlar ülkemiz adına utanç verici davranışlarını sergilemek için uluslararası bir futbol maçını kullandılar." dedi.



200 kadar holiganın yaptıklarını hazmedemediğini söyleyen Löw, "Biz orada düşük seviyeli ve adice hareket edenlerin milli takımı değiliz.'' diye konuştu.



Löw ayrıca, bu kişilere yönelik yaptırım talep ederek bu konuda kararlı olduğunu kaydetti.