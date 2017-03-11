"Almanya 'hayır' kampanyası başlattı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, Almanya devletinin Türkiye'deki anayasa değişikliği halk oylaması konusunda açıkça taraf haline geldiğini belirtti.

AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezinin organize ettiği programlara katılmak üzere Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a gelen Eker, cuma namazını kıldığı Bröndby Strand kentindeki Bröndby Camisi'nin toplantı salonunda Türk vatandaşlarına 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması hakkında bilgi verdi.



Eker, gurbetçilerin büyük ilgi gösterdiği toplantıda yaptığı konuşmada, mevcut 1982 Anayasası'nın sivil bir anayasa olmadığını, cumhurbaşkanı ile başbakan arasında çift başlılığa yol açtığını söyledi.



Vatandaşların halk oylamasıyla ilgili sorularını da yanıtlayan Eker, Bröndby Strand'da bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren Türk esnafı ziyaret etti.



Eker, esnaf ziyaretinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarıyla halk oylaması vesilesiyle hasbihal ederek bir anlamda hasret giderdiklerini ve kanaatlerini öğrendiklerini ifade etti.



Halkoyuna sunulacak anayasa değişikliği paketinin Türkiye'nin önünü açacağını ve ülkeyi otoriterleşmeye değil demokratikleşmeye doğru götüreceğini vurgulayan Eker, "Mevcut 1982 Anayasası'na göre cumhurbaşkanının yetkileri çok ve sorumluluğu yok. Halbuki bizim önerdiğimiz ve 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak olan değişiklik paketinde ise cumhurbaşkanının yetkilerinin yanında artık sorumluluğu da var. Dolayısıyla o iddia yani tek adamlık iddiası da rejim değişikliği iddiası da son derecede aslında gerçek dışı bir isnattan ibaret." diye konuştu.