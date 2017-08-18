Martin Schulz'tan Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alman partilerle ilgili açıklamaları Martin Schulz'u rahatsız etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önümüzdeki ay sandığa gidilecek Almanya'daki Türklere, "Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin" diye seslendi.



Erdoğan'ın açıklamaları ardından Almanya'da Sosyal Demokrat Partili'nin (SPD) Başbakan adayı Martin Schulz açıklama yaptı.



"DAHA ÇOK DESTEK VERECEĞİZ"



Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Erdoğan ölçüyü iyice kaçırdı. Özgür ve demokratik Türkiye için savaşanlara daha çok destek olacağız" dedi.