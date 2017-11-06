Almanya Futbol Federasyonundan Çakır'a davet

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Almanya'nın sahasında Fransa ile 14 Kasım Salı günü oynayacağı hazırlık karşılaşmasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Çakır'ın, Almanya Futbol Federasyonunun ismen daveti ile Köln kentinde oynanacak maçta düdük çalacağı bildirildi.



Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı ifade edildi. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Hüseyin Göçek'in üstleneceği kaydedildi.



UEFA'DAN ARDA KARDEŞLER VE İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN'A GÖREV



Süper Lig hakemi Arda Kardeşler ve yardımcı hakemi İbrahim Çağlar Uyarcan, Antalya'da oynanacak Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Elemeleri 13. Grup maçlarında görev yapacak.



Arda Kardeşler ile İbrahim Çağlar Uyarcan'ın görev yapacağı, Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Galler ve Slovakya takımlarının yer aldığı grupta maçlar, yarın başlayıp 13 Kasım Pazartesi günü sona erecek.



