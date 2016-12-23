Almanya birçok Tunus vatandaşını sınırdışı edecek

Berlin'de şehrin en işlek Noel pazarlarında birinde düzenlenen ve ülkeyi sarsan terör eyleminin ardından, Almanya radikal tedbirler almaya başladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de Noel pazarına tırla yapılan saldırıya ilişkin aranan Tunus vatandaşı Anis Amri’nin Milano’da polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilmesiyle ilgili, “Başka suçlular veya yardım edenler varsa, onları hesaba çekeceğiz." dedi.



Berlin'de düzenlenen saldırının soru işaretlerini arttırdığını söyleyen Merkel, birçok Tunus vatandaşının Almanya'dan sınırdışı edileceğini söyledi.



Merkel, "Almanya'da kalma hakkı olmayan Tunusluların tamamını hızlı bir şekilde sınırdışı edeceğiz. Tunus Başbakanı ile yaptığım görüşmede, geri göndereceğimiz insan sayısının artacağını ve sınırdışı süreçlerinin hızlanması gerektiğini ilettim." ifadelerini kullandı.





