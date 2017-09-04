Almanların Türkiye'den başka verebilecekleri mesaj yok mu?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Merkel-Schulz siyasi düellosuna ilişkin, "Tartışma Türkiye'yle başlayıp Türkiye'yle bitti. Alman siyasetçilerin Alman vatandaşlarına Türkiye'den başka verebilecekleri mesaj yok mu?" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12. Bled Stratejik Forumu’na katılmak için geldiği Slovenya'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Bir soru üzerine Almanya Başkanı Angela Merkel ile Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı Martin Schulz'un dünkü seçim tartışmasında Türkiye ile ilgili yaptıkları açıklamalara ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Dünkü tartışmayı kimin yaptığını bilmesem, yani radyodan dinlesem, seçimlerin Türkiye'de yapıldığını düşünürdüm." diye konuştu.



Tartışmanın Türkiye'yle başlayıp Türkiye'yle bittiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Bu seçim Türkiye'de yapılmıyor, Almanya'da seçim yapılıyor. Alman siyasetçilerin Alman vatandaşlarına Türkiye'den başka verebilecekleri mesaj yok mu?" diye sordu.



"TÜRKİYE'NİN NE KADAR BÜYÜK OLDUĞU ANLAŞILIYOR"



Çavuşoğlu, Almanya'daki sorunlar, Avrupa'nın geleceği, Almanya'da ve Avrupa'da artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, ekonomi, AB'nin geleceği, Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı zorlu sınamalar ve tehditler yerine Türkiye'nin konuşulduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin ne kadar büyük olduğu anlaşılıyor ama Almanya'daki seçimlerden sonra kurulacak hükümet veya politikaların ne olacağını tartışsalar belki daha sağlıklı olur Almanya için. Esasen bu tartışmalara baktığımız zaman popülizmin ne kadar had safhada olduğunu görüyoruz. Avrupa'nın bu popülist siyasetten kurtulması lazım ve Avrupa halklarının da buna dikkat etmesi gerekiyor. Hangisinin kazandığı fark etmiyor. Biri zorluyor diğerini, o da mecburen uymak zorunda kalıyor."



"ALMANYA'NIN BU ÇİZGİYE GELMEMESİ LAZIMDI"



Durumun merkez siyaset için ciddi zaafiyet olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Avrupa şu anda İkinci Dünya Savaşı öncesi değerlere dönüyor. Bu da nedir: Vahşet, aynı şekilde faşizm, aynı şekilde şiddet, hoşgörüsüzlük, birbirini yok etme. Savaşlar bu yüzden çıktı. Maalesef Avrupa'nın gidişatı bu yönde. Almanya ki Avrupa'nın en güçlü ülkelerinden bir tanesi. Almanya'nın bu çizgiye gelmemesi lazımdı. Umarım şu anda tevessül ettikleri yoldan dönerler. Dönmelerini arzu ederiz."



"TÜRKİYE ARAKAN'IN KALICI ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇABA SARFEDİYOR"



Bir soru üzerine Arakan'da yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Arakan'daki zulmün sadece bitmesini değil, aynı zamanda kalıcı çözümü için çaba sarf ettiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesaisini tamamen bu konuya ayırdığını, birçok liderle telefonda görüşerek, yaşanan zulmü anlatmaya ve bir çözüme ulaşmaya çalıştığını bildiren Çavuşoğlu, kendisinin de değişik ülkelerin dışişleri bakanları ve uluslararası örgütlerin temsilcileriyle görüştüğünü dile getirdi.