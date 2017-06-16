Almanya Helmut Kohl'un ölümüne ağlıyor

Almanya'nın eski Başbakanı Helmut Kohl’un 87 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Kohl, 1982-1998 yıllarında Almanya başbakanlığı görevini yürütmüştü.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bugün 87 yaşında yaşamını yitiren Almanya’nın eski Başbakanı Helmut Kohl’ün vefatına ilişkin, "Büyük bir devlet adamını kaybettik. Helmut Kohl’u hiçbir zaman unutmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Steinmeier, Almanya’nın eski Başbakanı Helmut Kohl’ün vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.



Steinmeier mesajında, Kohl'un iki Almanya’nın barışçıl şekilde ve komşu ülkelerinde rızasıyla birleşmesini başaran kişi olduğunu belirterek, "Büyük bir devlet adamını kaybettik. Helmut Kohl’u hiçbir zaman unutmayacağız." ifadesini kullandı.



"HELMUT KOHL, BİZ ALMANLAR İÇİN BİR ŞANSTI"



Öte yandan, Başbakan Angela Merkel de Vatikan ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Helmut Kohl'un ölüm haberinin herkesi derinden etkilediğini vurgulayarak, "Bir hayatın sona erdiğini, ama bu hayatı yaşayanın tarihe geçtiğini hissediyoruz." değerlendirmesini yaptı.



Ölüm haberinden büyük üzüntü duyduğunu belirten Merkel, Kohl'ün ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.



Helmut Kohl’ün iki Almanya’nın birleşmesindeki rolüne işaret eden Merkel, Kohl’un iki Almanya’nın birleşmesi konusunda ortaya çıkan tarihi fırsatı kararlı şekilde kullanmasının uzun yıllar takdir edileceğini bildirdi.



Bunun yüksek seviyede devlet yönetme sanatının bir örneği olduğuna vurgu yapan Angela Merkel, "Helmut Kohl, biz Almanlar için bir şanstı." diye konuştu.



Kohl’un kendi kişisel hayatını da değiştirdiğini aktaran Merkel, "Uzun yıllar ülkemize ve biz Almanlara hizmet eden Helmut Kohl’a yaptıklarından dolayı minnettarız. Büyük bir Avrupalı ve iki Almanya’yı birleştiren şansölye olarak hafızamızda canlı kalacaktır. Hatırası önünde saygıyla eğiliyorum." ifadelerini kullandı.



Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de yaptığı yazılı açıklamada, Kohl’un sadece iki Almanya’nın birleşmesi için değil, Avrupa’nın kaynaşması için de çok şey yaptığını belirtti.



"Kohl, büyük bir devlet adamı, büyük bir Alman politikacı ve özellikle de büyük bir Avrupalıydı." ifadesini kullanan Gabriel, müteveffa devlet adamının bu şekilde akıllarda kalacağını kaydetti.



Kohl'ün ailesine başsağlığı dileyen Gabriel, "Gerçekten büyük bir Alman yaşamını yitirdi." değerlendirmesinde bulundu.



Almanya'da 1982-1998 yıllarında, başbakanlık görevini yürüten Helmut Kohl'un bu sabah Ludwigshafen'deki evinde yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.



Ludwigshafen kentinde 1930'da doğan Kohl, 1982-1998 yıllarında Almanya başbakanlığı görevini ifa etmişti.



Bu görevi 16 yıl boyunca yürüterek ülkede şimdiye kadar en uzun süre başbakanlık yapan Kohl, 1969-1976 yıllarında Rheinland-Pfalz eyaleti başbakanlığı görevinde de bulunmuştu.



Almanya ve Avrupa’nın en önemli devlet adamlarından olan ve iki Almanya'nın birleşmesinin önemi rol oynayan Kohl, 1973-1998 yıllarında da Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin genel başkanlığını yapmıştı.



