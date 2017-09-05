Alman politikacılar Türkiye'yi siyasi malzeme olarak kullanıyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aybet, "Alman siyasetçiler, 24 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy toplamak için Türkiye'yi siyasi malzeme olarak kullanıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Gülnur Aybet, Amerikan medya kuruluşu Bloomberg'e yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakereleriyle ilgili açıklamalarına cevap verdi.



Merkel'i, Almanya'daki seçimler öncesi "popülist" açıklamalar yapmakla eleştiren Aybet, şu değerlendirmede bulundu:



"Alman siyasetçiler, 24 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy toplamak için Türkiye'yi siyasi malzeme olarak kullanıyor. Açıkçası, Alman siyasetinde adaylar Brexit gibi gerçek sorunlarla ilgilenmek yerine Türkiye'yi eleştirmek konusunda birbiriyle yarışarak daha iyi prim yapıyor."



"AB ALMANYA'DAN İBARET DEĞİL"



AB'nin Almanya'dan ibaret olmadığını belirten Aybet, "Türkiye ile olan anlaşmazlıklar ne olursa olsun AB, Türkiye'yi kaybetmek istemez. Türkiye sadece aday ülke değil, aynı zamanda AB için stratejik bir ortaktır." ifadelerini kullandı.