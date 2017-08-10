Alman parlamenterlere 'Konya üssü' izni

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu, "Ziyaretin, bir NATO misyonu olarak, üst düzeyli bir NATO yetkilisinin de katılımıyla, 8 Eylül’de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Alman parlamenterlerin Konya Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaretiyle ilgili, "Ziyaretin, bir NATO misyonu olarak, üst düzeyli bir NATO yetkilisinin de katılımıyla, 8 Eylül’de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ziyaretin ayrıntılarına ve atılması gerekli müteakip adımlara ilişkin görüşmeler NATO’da devam etmektedir." ifadelerini kullandı.



Müftüoğlu, Alman parlamenter heyetinin Konya Üssü’ndeki NATO AWACS Misyonunda görevli Alman askerlerini ziyareti hakkındaki bir soruya cevap verdi.



Müftüoğlu, şunları kaydetti:



"Alman parlamenterlerin Konya Üssü'ndeki NATO AWACS Misyonunda görevli Alman askerlerini NATO çerçevesinde ziyaretiyle ilgili olarak, NATO Sözcü Vekilince ifade edildiği üzere, NATO Genel Sekreteri, her iki bakanla yaptığı danışmalar ışığında, ziyaretin gerçekleştirilmesi için kolaylaştırıcı katkı sağlamaktadır."



Ziyaretin, bir NATO misyonu olarak, üst düzeyli bir NATO yetkilisinin de katılımıyla, 8 Eylül’de gerçekleştirilmesinin planlandığını vurgulayan Müftüoğlu, ziyaretin ayrıntılarına ve atılması gerekli müteakip adımlara ilişkin görüşmelerin NATO’da devam ettiğini belirtti.



Türkiye'nin, tüm NATO harekatlarının ve misyonlarının başarıyla icrasına yönelik kapsamlı katkılarını sürdürdüğüne dikkati çeken Müftüoğlu, "Alman parlamenterlerin bir NATO heyeti içinde Konya’daki AWACS Misyonunda görevli Alman askerleri ziyareti konusundaki yaklaşımımız da bu geri planda belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.



